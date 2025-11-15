漫画『キン肉マン』の作者、ゆでたまご原作担当の嶋田隆司氏が、11月14日にInstagramを更新。入院中であることを明かし、ファンからは心配の声が相次いでいる。

《11月3日に柔術のデビロックカップマスター7で準優勝した私が11日後に 入院ナウ》とつづった嶋田氏は、病院のベッドに横たわる自身の顔写真を公開した。

嶋田氏は3日、横浜武道館でおこなわれた柔術大会で「火事場のクソ力」（本人記述）で決勝に進んだものの、惜しくも腕十字固めで敗退したことをInstagramで報告していた。

嶋田氏は、フォロワーからの《先生!いつもどんなときでも応援しています》というコメントに対して《腰やちゃいました》と返信。腰のケガによる入院だと思われる。

ファンからはコメント欄に

《お大事にしてください 火事場のクソ力で一日も早い退院を願ってます》

《驚きました 心配ですが、今はゆっくりと静養なさってください。》

など、心配を寄せる声が相次いでいる。

スポーツ紙記者が言う。

「嶋田先生は、2023年10月に長年のデスクワークと格闘技の練習などで痛めた右ひざが悲鳴をあげ、変形性膝関節症のため手術・入院となり、連載を休止したこともあります。翌2024年9月には、手術で右膝に埋め込んだプレートの除去手術も受けられています。

今回は腰をやられたようですね。入院する5日前の11月9日には、ゆでたまご作画担当の中井義則先生も、嶋田先生も大好きだという女優の内田有紀さんの似顔絵を色紙に描いたことが話題になっていたばかりでした」

嶋田氏は9日、自身のInstagramで

《キン肉マン大好き芸人サンドウィッチマンのラジオを聴いてたところゲストが私も中井も大好きな女優さん内田由紀（※原文ママ。正しくは有紀）さんで「サンドさんはいいな ゆでたまご先生にキン肉マンの色紙描いてもらって 私キン肉マン大好きなんですよ」 それを聞いて描きましたよ。内田由紀さんとザ・マシンガンズの色紙を!!》とつづり、キン肉マンとテリーマンのタッグチーム「ザ・マシンガンズ」に挟まれて“ドヤ顔”を決める、内田有紀が描かれた似顔絵イラストを公開していた。

これにはファンからはコメント欄に

《ザ・マシンガンズ&内田有紀さんの色紙素晴らしいです》

《この色紙の超人強度…∞パワー》

《内田有紀さん! キン肉マン好きは嬉し過ぎる》

などと歓喜の声があがっていた。

内田有紀の似顔絵色紙については、嶋田氏が《お返しにメチャクチャ美味しいモナカとどら焼きいただきました。》と投稿していたため、無事、内田にプレゼントされたようだ。

嶋田氏の1日も早い回復を願うばかりだ。