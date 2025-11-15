6回から救援登板…10者連続奪三振明治神宮野球大会が14日から開幕。大学の部1回戦では立命館大が4-0で東農大北海道オホーツクに完勝した。いきなり話題をさらったのが、立命館大の3年生左腕、有馬伽久投手。6回から登板し、4回パーフェクト＆10者連続奪三振をマークした。「ドラ1確定」「レベルが違う」とプロ野球ファンも熱視線を送っている。直球、ツーシーム、スライダーで三振の山を築いた。有馬は救援した6回に3者連続で