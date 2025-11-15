6回から救援登板…10者連続奪三振

明治神宮野球大会が14日から開幕。大学の部1回戦では立命館大が4-0で東農大北海道オホーツクに完勝した。いきなり話題をさらったのが、立命館大の3年生左腕、有馬伽久投手。6回から登板し、4回パーフェクト＆10者連続奪三振をマークした。「ドラ1確定」「レベルが違う」とプロ野球ファンも熱視線を送っている。

直球、ツーシーム、スライダーで三振の山を築いた。有馬は救援した6回に3者連続で空振り三振を奪うと、7回も3者連続で空振り三振をマーク。そして8回は空振り三振、空振り三振、最後は見逃し三振とし、関大・山口高志氏の大会記録「8」を上回る9者連続とした。

さらに9回先頭も空振り三振で10者連続。続く打者は遊ゴロで記録はストップしたが、あまりに鮮烈な投球だった。

愛工大名電から立命館大に進学。今年は大学日本代表にも選出され、米国相手にも力投を見せていた。衝撃的な三振ショーに「今年の大学生左腕にはいないレベルの存在」「有馬は余裕で1位候補」「ドラ1確定だわ」「ぜひウチに来て」と喝采と“勧誘合戦”が勃発。来年のドラフト上位候補と目される有馬の投球に注目が集まる。（Full-Count編集部）