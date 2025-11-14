やのまんから、「ダヤン」と時の流れ星が輝く球体パズル「ルミオーブ」と、池田あきこ先生の原画・スケッチを採用したミニパズル「プチパリエクリア」が登場！コンパクトな透明ピースパズルと隠し絵ギミック付きの発光球体パズルで、猫の「ダヤン」のかわいらしい表情と幻想的なアートをコレクションできます☆ やのまん「わちふぃーるど」ルミオーブ／プチパリエクリア 発売日：2025年11月下旬販売場所：やのまん