やのまんから、「ダヤン」と時の流れ星が輝く球体パズル「ルミオーブ」と、池田あきこ先生の原画・スケッチを採用したミニパズル「プチパリエクリア」が登場！

コンパクトな透明ピースパズルと隠し絵ギミック付きの発光球体パズルで、猫の「ダヤン」のかわいらしい表情と幻想的なアートをコレクションできます☆

やのまん「わちふぃーるど」ルミオーブ／プチパリエクリア

発売日：2025年11月下旬

販売場所：やのまん公式通販、玩具店、家電量販店、わちふぃーるどショップ、オンラインストアなど

ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける「やのまん」から、長年多くのファンに愛され、2025年に誕生40周年を迎えた『猫のダヤンとわちふぃーるどの世界』を題材とした新作パズル2種類が登場！

今回の新作は、わちふぃーるど作者である池田あきこ先生の原画やスケッチの魅力を最大限に引き出すため、「光」に着目した2つのラインナップになっています。

一つ目は、発光する球体パズル『ルミオーブ』で「ダヤンと時の流れ星」

付属の充電式LEDユニットをセットすると内側から幻想的に光り輝き、さらに消灯時には見えない絵柄がライト点灯時に浮かび上がる「隠し絵」のギミックが施されています。

夜空の星々や水晶が光を透過する様子は、まさに幻想的なインテリアです。

二つ目は、光を通すクリアなピースが特徴のミニパズル『プチパリエクリア』

のり付け不要で付属の透明イーゼルに立てて飾れる手のひらサイズのパズルは 、絵本『ダヤン 妖精になる』からの「もう一度、ダンスパーティ」と、メキシコスケッチ画集の表紙にもなった「オアハカの空にひるがえる旗」の二つの絵柄が新登場します。

窓辺など光の通る場所に飾って、その美しい輝きと、猫の「ダヤン」のかわいらしい表情を心ゆくまで楽しめるパズルです。

発光する球体パズル『ルミオーブ』- 「ダヤンと時の流れ星」

価格：3,080円（税込）

発売日： 2025年11月下旬

ピース数：61ピース

内容物：パズルピース（61ピース）、台座、USB Type-Cケーブル、充電式LEDユニット

完成サイズ：W7.6×D7.6×H7.4cm

湾曲したプラスチック製のピースを組み立てて完成させる空洞の球体パズル。

付属の充電式LEDユニットを内部にセットすることで、内側からパズルが幻想的に光り輝きます 。

池田あきこ先生の絵本『ダヤンと時の流れ星』のアートを採用 。

ライト点灯時には、消灯時には見えなかった絵柄が映し出される「隠し絵」の仕掛け付きです 。

LEDユニットは、USBで充電できます。

ルミオーブ『ダヤンと時の流れ星』開発担当者コメント

今回の絵柄に採用したのは、池田あきこ先生の絵本『ダヤンと時の流れ星』に登場するアートです。

夜空の星々や幻想的な水晶が散りばめられたこのアートは、発光するルミオーブにはぴったり！と考え商品化に至りました。

ライトを点灯させると、星や水晶たちが光を透過し、まるで宝石のようにキラキラと輝きます。

これだけでも十分魅力的ですが、特にこだわったのは、ライトを点灯した時に現れる“隠し絵”という特別な仕掛けです。

見えなかった絵柄が浮かび上がるこの演出は、この商品ならではの遊び心で、私たちのこだわりが詰まっています。

パズル完成後は、ライトのオン・オフを繰り返し、二つの表情を持つ絵柄を心ゆくまでお楽しみいただけますと嬉しいです。

光を通すミニパズル『プチパリエクリア』

光を通すクリアなプラスチック製ピースが特徴のミニジグソーパズル。

ピースが小さな150ピースパズルで、完成サイズは手のひらサイズのコンパクトさです。

のり付けが不要で、付属の透明イーゼルにのせて手軽に飾ることができます。

もう一度、ダンスパーティ

価格：1,980円（税込）

発売日： 2025年11月下旬

ピース数：150ピース

内容物：パズルピース（150ピース）、イーゼル

完成サイズ：7.6×10.2cm

「もう一度、ダンスパーティ」は、絵本『ダヤン 妖精になる』のワンシーン。

妖精に姿を変えられた「ダヤン」が、花園で「アネモネ王女」と夜通しのダンスパーティをする珍しくかわいらしい一場面です 。

オアハカの空にひるがえる旗

価格：1,980円（税込）

発売日： 2025年11月下旬

ピース数：150ピース

内容物：パズルピース（150ピース）、イーゼル

完成サイズ：7.6×10.2cm

池田あきこ先生のメキシコスケッチ画集の表紙にもなった作品です。

色鮮やかなオアハカの街を歩く「ダヤン」が印象的です。

『プチパリエクリア』開発担当者コメント

わちふぃーるどの絵柄の中から、光を通すことでより鮮やかに美しく見える作品を厳選して商品化いたしました。

「もう一度、ダンスパーティ」は、池田あきこ先生の絵本『ダヤン 妖精になる』の作中に描かれたアートです。

妖精に姿を変えられたダヤンが眠たそうにしている表情は珍しく、「可愛い！」と社内でも好評のアートでした。

「オアハカの空にひるがえる旗」は、美しいメキシコの街を、少し上を向いて旅するダヤンの様子が印象的に描かれています。

池田あきこ先生の旅のスケッチ画集の表紙にもなった作品なのでファンの皆さまには喜んでいただけるアートだと思いました。

是非、完成後は窓辺や光の通す場所に飾って、組み上げた余韻とダヤンの可愛らしさを堪能していただきたいです。

ファンの皆様に、飾って楽しむアートとして長く愛される商品になることを楽しみにしております。

イベント情報「猫のダヤン【ぼくは運のいいねこ展 7つの幸運(つき)を手に入れよう！】-Akiko Ikeda Art Exhibition-」

会期：2025年11月21日（金）〜12月1日（月）

平日・土曜日：午前11時-午後7時（日・振休：午前10時-午後6時)

※最終日は午後4時閉場 ※入場は閉場の30分前まで

会場：六本木ミュージアム

住所：東京都港区六本木5丁目6-20

誕生40周年を迎えた『猫のダヤンとわちふぃーるどの世界』は、記念イベントが全国で開催。

多くのファンで賑わい、更なる盛り上がりを見せています。

「ダヤン」のかわいらしさたっぷりの、コレクションしたくなるパズル！

やのまんの球体パズル「ルミオーブ」の「ダヤンと時の流れ星」と、ミニパズル「プチパリエクリア」の「もう一度、ダンスパーティ」「オアハカの空にひるがえる旗」は、いずれも2025年11月下旬より販売開始です。

©︎Akiko Ikeda/Wachifield Licensing，Inc.

