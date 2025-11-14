コレックホールディングスがカイ気配スタート。同社は１３日の取引終了後、株主優待制度の導入を発表。これを材料視した買いが入った。毎年８月末日と２月末日時点で１００株以上を保有する株主を対象に、ＱＵＯカードをそれぞれ１０００円分、年間合計２０００円分贈呈する。 出所：MINKABU PRESS