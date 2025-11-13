11月12日、女優・三田寛子が『パンサー向井の＃ふらっと』（TBSラジオ）に出演。長男・中村橋之助の婚約会見をめぐり、世間から寄せられた反応を明かした。「歌舞伎俳優の橋之助さんは、11月10日、元乃木坂46で、現在は舞台女優として活躍する能條愛未さんとの婚約を発表しました。都内で婚約会見を開き、互いののろけ話を語るなど、幸せそうな様子が話題を呼んでいます。この日、能條さんが着ていた着物が、1991年、母の三田