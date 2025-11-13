東洋エンジニアリングは後場に急落している。１３日午前１１時３０分ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が９４０億２２００万円（前年同期比２２．９％減）、営業損益が４２億２８００万円の赤字（前年同期は２０億１７００万円の黒字）となった。１０月に入りレアアース関連銘柄として株価水準を切り上げ、今月１２日には同じくレアアース関連株である三井海洋開発の