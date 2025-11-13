メディアダウンローダー「yt-dlp」でYouTubeの動画をダウンロードする場合、「Deno」などの外部JavaScriptランタイムを別途用意することが強く推奨されるようになりました。JavaScriptランタイムを用意しないと、YouTubeのダウンロードをうまく実行できなくなる可能性が濃厚です。Release yt-dlp 2025.11.12 · yt-dlp/yt-dlp · GitHubhttps://github.com/yt-dlp/yt-dlp/releases/tag/2025.11.12[Announcement] External