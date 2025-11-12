◇第50回社会人野球日本選手権大会NTT西日本・水島滉陽主将（24）が18打数9安打の打率・500で、首位打者賞を獲得した。「必死に食らいついた結果だと思います。自分はこの1年間、チームにプレーで貢献できていなかったので、その分、今大会に対する思いは強かったですし、こういう形で賞を取れたのはすごくうれしい」主将に就任した今季は3月のスポニチ大会終了後にヘルニアを発症。今夏の都市対抗では代打での1打席のみに