言うまでもなく、会社員生活において先輩や上司との関係はとても重要なもの。「新社会人」としてちやほやされる時期は一瞬なので、どうせならうまく立ち回っておきたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性386名に聞いたアンケートを参考に「かわいすぎ！先輩女性が構いたくなる新人クンの行動」をご紹介いたします。【１】難易度の高い課題には、「できません」ではなく「やってみます」と答える「不安をこらえて『