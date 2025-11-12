１２日午前９時半頃、新潟県新発田市二本木の農道で、クマの出没情報を受けて見回りをしていた地元猟友会員の８０歳代男性がクマ（体長約１・５メートル）に襲われ、顔と右脚にけがを負った。クマはその場で男性が駆除した。県警新発田署によると、同市押廻で「クマのフンや柿の木をひっかいたような跡がある」との通報があり、市から依頼を受けた男性が出動していたという。