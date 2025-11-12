11月7日の衆議院予算委員会で立憲民主党・岡田克也常任顧問の質問に対して、台湾有事で中国の軍艦による武力行使があった場合、集団的自衛権を行使可能な“存立危機事態”になり得ると答弁した高市早苗首相。10日には「最悪のケースを想定し、答弁した」と説明し、同党の大串博志氏への答弁で発言の撤回を拒否した。【写真】「抜群のセンス」絶賛が集まった進次郎氏の“爆イケ”スカジャン姿進次郎氏、見事な答弁で“無双状態”