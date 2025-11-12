愛知県小牧市のすし店の駐車場で11日午後、高齢の女性が娘が運転する軽自動車と接触し、死亡しました。警察と消防によりますと、11日午後1時半ごろ、小牧市堀の内にあるすし店の駐車場で、店から出てきた春日井市の仁熊文子さん(97)が転倒した際、73歳の娘が運転する軽自動車と接触しました。仁熊さんは意識不明の状態で病院へ搬送されましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。警察によりますと、2人はすし店で昼