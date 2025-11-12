JR東日本の2025年度中間決算は、営業収益こそ増収となったが、営業・経常利益は微減にとどまった。JR西・東海が大幅な増収増益を達成する中、物足りない結果となった事情とは。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）物足りない数字となった2025年度の中間決算JR東日本は10月30日、2025年度中間決算を発表した。営業収益は前年同期比4.9％増の1兆4630億円ながら、営業利益は同1.8％減の2315億円、経常利益は同2.7％減の1989億円。純