フィギュアスケートNHK杯の女子シングルで優勝した坂本花織選手が9日、心境を語りました。坂本選手は合計227.18点で今季世界最高得点をマークしての優勝。「ショートもフリーも(今季)自己ベストを更新できて、フランス杯で悔しかった部分をリベンジできたので、すごくいい試合でした」と振り返りました。「去年はなかなかプログラムがはまらなかったり、いろいろな課題がたくさんあった」と語る坂本選手。「今年は環境が変わって、