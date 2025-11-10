現地11月９日に開催されるプレミアリーグ第11節で、遠藤航が所属する暫定６位のリバプールが、３位のマンチェスター・シティと敵地で対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表されて、遠藤はベンチスタートとなった。32歳の日本人MFは10月29日に行なわれたカラバオカップ４回戦のクリスタル・パレス戦（０−３）で、今季の公式戦２度目の先発出場を果たして90分間プレーした。 しかし、続くプレミアリーグ