リバプール遠藤航はマンCとの上位対決でベンチスタート。公式戦３試合ぶりの出番は訪れるか
現地11月９日に開催されるプレミアリーグ第11節で、遠藤航が所属する暫定６位のリバプールが、３位のマンチェスター・シティと敵地で対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表されて、遠藤はベンチスタートとなった。
32歳の日本人MFは10月29日に行なわれたカラバオカップ４回戦のクリスタル・パレス戦（０−３）で、今季の公式戦２度目の先発出場を果たして90分間プレーした。
しかし、続くプレミアリーグのアストン・ビラ戦（２−０）とチャンピオンズリーグのレアル・マドリー戦（１−０）では、ベンチ入りしたものの、最後まで出番がなかった。
果たしてシティとの上位対決では出番が訪れるか。試合は日本時間で10日の１時30分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
32歳の日本人MFは10月29日に行なわれたカラバオカップ４回戦のクリスタル・パレス戦（０−３）で、今季の公式戦２度目の先発出場を果たして90分間プレーした。
しかし、続くプレミアリーグのアストン・ビラ戦（２−０）とチャンピオンズリーグのレアル・マドリー戦（１−０）では、ベンチ入りしたものの、最後まで出番がなかった。
果たしてシティとの上位対決では出番が訪れるか。試合は日本時間で10日の１時30分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！