侍ジャパンの強化試合で球審を務める目的で、メジャーリーグの審判員が来日したことが8日、分かった。10日の広島との練習試合（宮崎）と15、16日の韓国戦（東京ドーム）に出場する予定。日米で違うストライクゾーンの確認など、WBC本番へ万全を期すため来日を要請していた。WBCは大リーグ機構から審判員が多く派遣される。本番を想定して来日したのは大リーグ初の女性審判員であるジェン・パウォルさん（48）と男性審判員の2人