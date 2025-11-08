園や近所でママ友を見掛けたとき、どのような挨拶をしますか？手を振る？それともお辞儀だけ？投稿者さんは手を振り合っているママたちを見ると、疑問が沸くようです。『ママ同士手を振りあっている人たち。仲良いの？』この投稿から、ママたちの間での手を振る行為について語られた声を集めてみました。そこには、仲良しのサインである場合もあれば、別のツールとして使われている場合もあるようです。仲良しだから手を振る