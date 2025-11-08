＜バイバイする？＞ママ同士で手を振り合うのは仲良しの証？ただの挨拶？いい大人が手を振るなんて…
園や近所でママ友を見掛けたとき、どのような挨拶をしますか？ 手を振る？ それともお辞儀だけ？ 投稿者さんは手を振り合っているママたちを見ると、疑問が沸くようです。
『ママ同士手を振りあっている人たち。仲良いの？』
この投稿から、ママたちの間での手を振る行為について語られた声を集めてみました。そこには、仲良しのサインである場合もあれば、別のツールとして使われている場合もあるようです。
『知らない人や嫌いな人に手を振ったことはない。「〇〇さん！」と手を振ってくれる人、可愛くて好き』
『ちょっと遠いけど見かけて目があったとき、すれ違いざまとか、お互い車乗ってるとかだよね。
お喋りしたことがあって、お互いに警戒心ない場合が多いと思うよ』
『仲良い人とはやる。そこまでいかないママとは、「こんにちは」と会釈程度』
「手を振る＝仲良しの証」と捉えているママもいるようです。わざわざ名前を呼んで手を振るのは、相手に親近感があるからこそ。とくに遠くから見掛けたときや、車ですれ違うような一瞬の場面では「お喋りはできないけれど、きちんと見ているよ」という気持ちを伝える手段にもなるようです。手を振り合うと、お互い楽しく感じられるかもしれません。会えば会話ができる間柄で、嫌いではない人には遠慮なく手を振れるとママたちは言います。
なーんにも考えていません！無意識に手を振る場合も
一方で、「なんも考えてない」「軽い挨拶程度」という声もありました。
『されるからするだけ、私のなかでは会釈と同じようなもの。特別仲良いわけではない世間話程度の人でもしたりする。愛想いい人だな、と思っている』
『「じゃあね」という挨拶。気にするまでもない』
『仲良い人とはすれ違ったり遠くにいたりしたら手を振る。でも仲良くなくてもヘコヘコ会釈しながら小さく手振っちゃうかも』
つまり、深い意味はなく挨拶の延長として手を振る人も少なくないようです。反射的に手が動いてしまうママもいるでしょう。なかには「敵に回さないほうがいい人」だから手を振る、という打算的なケースも。愛想の一環として、表面上の友好を保つために自然と手を振ってしまうこともあるようです。
手を振る行為に抵抗感を抱くママたち
もちろん全員が手を振るわけではありません。冷ややかな目で見ているママもいるようです。
『子どもならわかるけれど、大人同士でやっているとおばさんだなと感じる』
『会釈はするけれど、学生ではないのだから手を振り合わない』
『手を振り合うママ同士はべったりしすぎて揉めやすい。ドライな距離感のほうがうまくやっている』
このように、大人同士が手を振るのは照れくさい、見た目に幼いと感じる人もいます。手を振ることはカジュアルな行為。相手と適度な距離を保ちたいママにとっては、手を振るよりも会釈や口頭での挨拶のほうが心地よいのかもしれません。
遠すぎて、会釈だと気づかないから…
『別に知り合い程度でも「ああ」と手を振る。会釈だと気づかなくない？ 近所のおじさんも手を振ってくるよ。おばさんになると遠くは見えづらいのよ』
『地方だから相手と物理的な距離があるから自然に手を振る。道路と田んぼの真んなかとか、自分は手前の角曲がるけれど相手は向こうの方から歩いてきているとか』
たしかに遠くにいる相手には会釈よりも手を振るほうが伝わりやすいもの。お互いに存在を認識しながら、挨拶をしないというのも味気ないですよね。とくに道路の向こうなど距離感があるところでお互いが認識し合ったとき、実用的な挨拶方法になるのでしょう。
手を振るかどうかは“距離感の表現”
手を振るかどうかは、相手との距離感をどう捉えているか。もちろんママそれぞれで温度感が違うようです。ときに仲良しのサインでもあり、ときに単なる挨拶でもあり、または関わりすぎないためのツールにもなるのでしょう。筆者は車の車庫入れのときに、近所の男性の方に待っていただいたので、「すみません」と手を上げたところ、勘違いされて相手からバイバイを返されたことがあります。筆者がフランクに手を振ったと勘違いされたのだろうなと恥ずかしくなりました。手を振る行為は、親しい相手以外はしないものだと感じた次第です。
手を振る振らないにかかわらず大切なのは、きちんと挨拶を返したかどうかではないでしょうか。ママ同士の関係性は繊細ですが、手を振る、振らないはその一部分にすぎません。ムリに合わせるのではなく、自分が心地よいスタイルで挨拶をすること。手を振るのが自然なら振ればいいし、気恥ずかしいなら笑顔で会釈でも十分です。相手との関係性やその場の雰囲気に合わせて、自然にできる方法を選ぶことがベストでしょう。投稿者さんなりの挨拶で、ママ同士の関係を円滑にするといいのかもしれません。