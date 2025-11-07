【ロンドン＝市川大輔】米ブルームバーグ通信は７日、オランダ政府が中国資本の半導体メーカー・ネクスペリアに対する経営管理措置の解除を検討していると報じた。中国政府がネクスペリアに課している輸出規制を解いて輸出再開が確認できれば、来週にも解除する意向だという。オランダ政府は９月３０日、ネクスペリアについて「技術の流出や、欧州の産業界に半導体を供給できなくなる可能性がある」として、管理下に置くと発表