U-17日本代表は6日、U-17ワールドカップのグループステージ第2節でニューカレドニアと対戦し、0-0と引き分けた。グループステージ初戦でアフリカ王者モロッコに2-0の快勝を収めた日本。2戦目の相手は、オセアニア予選を3位で通過し、初戦でポルトガルに1-6の大敗を喫したニューカレドニアとなった。廣山望監督はモロッコ戦からスタメンを7名変更。初戦当日に北原槙（FC東京U-18）の負傷離脱で緊急招集された小林柚希（RB大宮アルデ