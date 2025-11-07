東京・大田区の事務所で自称・元従業員の男が女性をハンマーで殴ったとして逮捕された事件で男が動機について「急に解雇された」と供述していることがわかりました。警視庁によりますと高須神貴容疑者は5日、大田区の会社事務所でハンマーやナイフを持って暴れ、事務所にいた女性の頭をハンマーで殴ったとして逮捕され、容疑を殺人未遂に切り替え、7日、送検されました。高須容疑者はこの会社の元従業員と自称していますが、動機に