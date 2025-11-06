大統領室が韓米関税合意に対して国会の批准同意が必要でないとの結論を下したという。「この合意の了解覚書（MOU）は法的拘束力がなく、批准同意対象でない」と判断し、特別法制定でその代わりをする方針という。結論から言うと不適切だ。憲法第60条1項は「国会は国家や国民に重大な財政的負担を与える条約に対して批准同意権を持つ」と規定している。「MOUは条約ではないため批准が必要ない」という大統領室の主張は言葉遊びに近