モスバーガーが展開する『モスの匠味（たくみ）』シリーズから、「 黒毛和牛のダブルチーズバーガー」が数量限定で登場！同時販売されるご褒美バーガー「アボカドバーガー」、季節のドリンク＆シェイク、「ブロッコリーとじゃがいものポタージュ」も合わせて紹介します☆ モスバーガー「モスの匠味（たくみ）」シリーズ「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」  価格：890円（税込）販売期間：2025年11月12日（水）〜