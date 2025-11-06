きょう（6日）午前9時すぎ、岡山県鏡野町で軽トラックに高齢女性がはねられる事故がありました。女性は救急搬送されていますが、意識不明の重体だということです。 【事故現場の地図をみる】岡山県鏡野町で高齢女性が軽トラックにはねられる意識不明の重体 事故の状況は？ 警察によりますと、きょう午前9時13分ごろ鏡野町下斎原で軽トラックの男性から「事故があって意識がない」旨の110番通報がありました。車にはねられたの