東成瀬村で伝統野菜の「平良カブ」の漬物作りが盛んに行われています。シャキシャキとした食感と独特の辛さが特徴の初冬の味覚。今年もおいしく仕上がっているということです。東成瀬村田子内の平良地区で古くから栽培されている伝統野菜の平良カブ。長さ約15センチ、直径3センチほどの根菜でダイコンのように細長い形をしています。村にある「なるせ加工研究会」の加工所では、先週から平良カブのこうじ漬け作りが始まりました。