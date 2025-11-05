昭和（愛知県稲沢市、青山尚正社長）は10月15日・16日、本社会場で「第52回 年末謝恩見本市」を開催した。今年は「納（おさめる）」をテーマに掲げ、卸の本分である「ほしいものを ほしいときに ほしいだけ」届ける企業姿勢を強くアピール。出展企業は約350社。2日間で約1500人が来場し、秋冬の新商品や年末年始商材を吟味。冬商戦に向けた売場・商品提案にも熱心に耳を傾けた。会場は、今回のテーマである「納」を象徴する商品と