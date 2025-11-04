大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）が４日、福岡市内に宿舎を構える高砂部屋に出稽古し、元大関で十両・朝乃山（高砂）らを相手に計１６番相撲を取った。高砂部屋は叔父で元横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏も所属した部屋。同部屋への出稽古は小結だった２２年の夏場所前以来、約３年ぶりだったという。三番稽古（同じ相手と相撲を取る）では始めに朝乃山を指名。互いに右四つ得意の相四つも、下投げで元大関を転がす