2022年に発表された「BEV」仕様も正式設定か!?トヨタのタイ法人であるトヨタ・モーター・タイランドは2025年11月1日、ピックアップトラック「ハイラックス」の新型モデルを11月10日に世界初公開すると明らかにしました。同社の公式YouTubeチャンネルではティザー映像が先行披露されていますが、どのようなクルマなのでしょうか。トヨタ「ハイラックス」が10年ぶりに全面刷新!?タイで公開された「新型ハイラックス」を動画で見