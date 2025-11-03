知的エンタメ集団QuizKnockの「最強の双子」として知られる東問（ひがし もん）・東言（ひがし ごん）兄弟が11月1日、西東京市のMUFG PARKで開催されたリアルイベント、MUFG『サステナブル“楽しく”しちゃうフェス』に登壇。難しくなりがちな「サステナブル」というテーマを、彼らならではのユーモアと知性で紐解き、会場を大いに盛り上げた。トークショーは、サステナブルとの「馴れ初め」というユニークなテーマで幕を開けた。