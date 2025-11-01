ＤｅＮＡ・度会隆輝外野手（２３）が、今秋から三塁手に本格挑戦する。３１日、神奈川県横須賀市内の球団施設を訪れ、首脳陣の意向で取り組んでいることを明かし「レフト、ライト、センターもやれる中で内野もやれたら、自分の中での幅も広がる」と意欲的に話した。高校時代は内野手として活躍。今年のみやざきフェニックス・リーグでは、プロ入り後初めて三塁手として出場した。三塁の定位置には宮崎、筒香とベテラン２人が名