1999年の名古屋市西区の主婦殺害 逮捕された容疑者は60代とみられる女 2025年10月31日 18時44分 ざっくり言うと 愛知県警が31日、名古屋市西区の主婦殺害事件の容疑者を逮捕した 同日午後7時半から会見を開き、逮捕の経緯を説明するとしている 事件は1999年11月に発生し、容疑者は60代とみられる女とのこと 関連の最新ニュース 名古屋市西区の主婦殺害事件 1999年の名古屋市西区の主婦殺害 逮捕された容疑者は60代とみられる女 10/31 18:27 1999年の名古屋の主婦殺害事件、容疑者を逮捕 愛知県警が経緯を説明へ 10/31 18:21 1999年に名古屋市で起きた主婦殺害事件 愛知県警が容疑者を逮捕 【速報】名古屋・西区の主婦殺人事件で69歳アルバイトの女を逮捕 発生は1999年11月 26年前の未解決事件に進展 愛知県警 2025年10月31日 18時17分