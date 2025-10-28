¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÀäÂÐÅª²¦¼Ô¤È¤¤¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï·ë²Ì¤¬È¼¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°ËÜÀï½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â¼ó°Ì¤ò¥Ï¡¼¥Ä¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤¬µî¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï»ÃÄêÅª¤Ë¸µ´ÆÆÄ¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤È¥¯¥é¥ÖOB¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Þ¥í¥Ë¡¼¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¸åÇ¤¸õÊä¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ØTHE Sun¡Ù¤Ï¡¢ÀèÆü¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©