10月28日（火）の『ロンドンハーツ』では、「うぬぼれ注意！オンナの自分番付お見送り芸人しんいちがランク付け!!」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！スタジオの女性芸能人7名を、男性ゲストが付き合いたい順にランク付け。その順位を女性芸能人たち自らがガチ予想する禁断の企画に、芸能人大好き男、お見送り芸人しんいちが登場する。今回順位付けされる女性芸能人たちは、人気モデルの藤田ニコル、みち