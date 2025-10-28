『ロンドンハーツ』お見送り芸人しんいちが７名の女性芸能人をランク付け！結果にスタジオ驚愕

10月28日（火）の『ロンドンハーツ』では、「うぬぼれ注意！オンナの自分番付 お見送り芸人しんいちがランク付け!!」が放送される。

スタジオの女性芸能人7名を、男性ゲストが付き合いたい順にランク付け。その順位を女性芸能人たち自らがガチ予想する禁断の企画に、芸能人大好き男、お見送り芸人しんいちが登場する。

今回順位付けされる女性芸能人たちは、人気モデルの藤田ニコル、みちょぱ、ゆうちゃみ、元アイドルの島崎遥香、グラビア界の古参・磯山さやか、バラドル女王・鈴木奈々、さらにロンドンハーツ久しぶりの登場となるゆきぽよ、という計7名の女性たち。

お見送り芸人しんいちは、「夢の企画!!」とランキングをつけることにワクワク。浮かれているしんいちに田村淳が「1位に選んだ人といい関係になれるかも？」とアドバイスし、より興奮する。

そんななか、「世間の評価高いのに、身内からの評価が低いの一番つらい」と、この企画に苦手意識を持つニコルは弱気に…。

さらにスタジオメンバーで順位を予想していたら、しんいちがいろいろな人にDMを送っていることが判明!?

別室で熟考したあと発表されたしんいちのランキングに対して、「こういう人が好きなのか」とスタジオは大盛り上がり。

予測不能のランキング結果に、山崎弘也（アンタッチャブル）＆田村亮も驚愕する。