26日、スペインのラ・リーガ第10節でレアル・マドリードVSバルセロナのクラシコが行われる。今回はレアルの本拠地サンティアゴ・ベルナベウが舞台だが、昨季レアルはクラシコで手痛くやられている。今季はやり返したいとの思いが強いだろう。肩の手術から復帰したレアルMFジュード・ベリンガムも、クラシコでの勝利が大きな自信に繋がると意気込む。「世界最大級の試合の1つだ。こういったビッグゲームでのゴールや勝利は、今後の