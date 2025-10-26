26日、スペインのラ・リーガ第10節でレアル・マドリードVSバルセロナのクラシコが行われる。今回はレアルの本拠地サンティアゴ・ベルナベウが舞台だが、昨季レアルはクラシコで手痛くやられている。今季はやり返したいとの思いが強いだろう。



肩の手術から復帰したレアルMFジュード・ベリンガムも、クラシコでの勝利が大きな自信に繋がると意気込む。



「世界最大級の試合の1つだ。こういったビッグゲームでのゴールや勝利は、今後のシーズンを戦ううえで感情的にもメンタル的にも大きな意味を持つことを誰もが理解している。最大のライバルに勝つことで、良いシーズンを送れるとの自信が生まれる。僕もマドリー1年目にその感覚を得た。あの感覚を取り戻したいと思っている。勝利は非常に重要だ」





「僕自身のコンディションも良い。本来のレベルに近づいてきているし、久しぶりに最高のコンディションだよ。僕が抜けている間にチームが築いた良い流れを継続すべく、必要なことは何でもする考えだ。良いプレイを続け、楽しみながら勝利を掴みたい」（『Mundo Deportivo』より）。レアルは現在リーグで首位に立っているが、先月にはアトレティコ・マドリードとのダービーマッチを2-5で落としている。やはりリーガを制するうえでアトレティコ、バルセロナの2大ライバルに勝つことは重要で、クラシコでの勝利はチームに大きな自信を与えるはずだ。