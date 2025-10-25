9月19日、東京・北区の自宅マンションが火災にあったタレントの林家ペー・パー子。自宅全焼から1カ月。『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」が「赤羽警察に保護された」ことでも話題になったパー子の現状に迫った。【映像】林家パー子さんの「火傷」の跡全焼してしまった林家の自宅は“終の棲家”にする予定だったという。火災から1カ月。2人とも高齢ということもあり、後片づけがなかなか進んでいない。火災が発覚した