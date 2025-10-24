À¼Í¥¡¦°æ¸ýÍµ¹á¤¬¡¢23ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØBRODY12·î¹æ¡Ù(ÇòÌë½ñË¼¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û37ºÐ¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¡ª¡©ÆùÉÕ¤­¥ä¥Ð¤¤¿åÃå¡Ä°æ¸ýÍµ¹á¤ÎºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢°æ¸ý¤Ï2002Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢07Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ XENOGLOSSIA¡Ù¤ÎÅ·³¤½Õ¹áÌò¤Ç½é¼ç±é¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ìò¡Ë¡¢¡Ö¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ê°¤ÎÉ¡¹ÌÚ·î²ÐÌò¡Ë¤Ê¤É