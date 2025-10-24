¾ÆÆù¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö°Â³ÚÄâ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Ëè·î¹±Îã¤Î¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢Ê¸Ãæ²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þÉ½µ­Æù¼Á¤¬½À¤é¤«¤¯¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¡ÖÃæÍî¤Á¥«¥ë¥Ó¡×¤ä¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥í¡¼¥¹¡×¡¢ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¡Öµí¥¿¥ó¥³¥ó¥Ü¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤´¤Ï¤ó¤È¥¹¡¼¥×¤¬¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¤Î