【肉の日】2,618円→1,486円、759円→319円…人気メニューが安くなる10日間限定の焼肉祭りが開催【安楽亭】

焼肉レストラン「安楽亭」は、2025年10月25日（土）より、毎月恒例の「肉の日」フェアを開催する。※販売期間：2025年10月25日（土）〜11月3日（月・祝）、文中価格はすべて税込表記

肉質が柔らかく口の中でとろける「中落ちカルビ」やジューシーな味わいが魅力の「ファミリーロース」、弾力のある食感が楽しい「牛タンコンボ」などのメニューが特別価格で販売。さらに、単品メニューだけじゃなく、ごはんとスープがおかわり無料の「中落ちカルビランチ」（ごはん・キムチ・わかめスープ、ソフトドリンク・ミニデザート付き）まで安くなる。

〈対象メニュー〉

●中落ちカルビ

通常価格 759円→肉の日価格 319円

中落カルビ

●ファミリーロース

通常価格 748円→肉の日価格 429円

ファミリーロース

●牛タンコンボ(上タン、牛タン、切り落とし牛タン)

通常価格 2,618円→肉の日価格 1,486円

牛タンコンボ

●中落ちカルビランチ (肉80g、ごはん、キムチ、わかめスープ、ソフトドリンク･ミニデザート付き)

通常価格 1,386円→肉の日価格 1,131円

中落カルビランチ

〈開催概要〉

・実施期間

2025年10月25日(土)〜11月3日(月･祝)

・実施店舗

安楽亭 各店舗(一部店舗を除く)

※クーポン利用に関しては各商品のクーポン番号が必要

※安楽亭サイト「肉の日ページ」でクーポン番号を確認