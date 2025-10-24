【肉の日】2,618円→1,486円、759円→319円…人気メニューが安くなる10日間限定の焼肉祭りが開催【安楽亭】
焼肉レストラン「安楽亭」は、2025年10月25日（土）より、毎月恒例の「肉の日」フェアを開催する。※販売期間：2025年10月25日（土）〜11月3日（月・祝）、文中価格はすべて税込表記
肉質が柔らかく口の中でとろける「中落ちカルビ」やジューシーな味わいが魅力の「ファミリーロース」、弾力のある食感が楽しい「牛タンコンボ」などのメニューが特別価格で販売。さらに、単品メニューだけじゃなく、ごはんとスープがおかわり無料の「中落ちカルビランチ」（ごはん・キムチ・わかめスープ、ソフトドリンク・ミニデザート付き）まで安くなる。
●中落ちカルビ
通常価格 759円→肉の日価格 319円
中落カルビ
●ファミリーロース
通常価格 748円→肉の日価格 429円
ファミリーロース
●牛タンコンボ(上タン、牛タン、切り落とし牛タン)
通常価格 2,618円→肉の日価格 1,486円
牛タンコンボ
●中落ちカルビランチ (肉80g、ごはん、キムチ、わかめスープ、ソフトドリンク･ミニデザート付き)
通常価格 1,386円→肉の日価格 1,131円
中落カルビランチ〈開催概要〉
・実施期間
2025年10月25日(土)〜11月3日(月･祝)
・実施店舗
安楽亭 各店舗(一部店舗を除く)
※クーポン利用に関しては各商品のクーポン番号が必要
※安楽亭サイト「肉の日ページ」でクーポン番号を確認