退職の意思があるものの会社に言えない人の代わりをする「退職代行モームリ」の運営会社「アルバトロス」に対し、警視庁は２２日、弁護士法違反の疑いで家宅捜索した。モームリは退職希望者に弁護士をあっせんして、弁護士からキックバックを受け取っていた疑いがある。弁護士事務所も家宅捜索されている。話題のサービスだったが、以前から危うさが指摘されていた。ここ数年ＳＮＳやメディアで退職代行が話題となっていた。特