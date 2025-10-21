ニューストップ > 国内ニュース > 高市早苗新首相が就任会見「この内閣は決断と前進の内閣」と強調 高市早苗氏が第104代首相に 高市早苗 自民党 時事ニュース FNNプライムオンライン 高市早苗新首相が就任会見「この内閣は決断と前進の内閣」と強調 2025年10月21日 22時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市早苗新首相が21日、官邸で就任にあたっての記者会見に臨んだ 「国家国民のため、全力で変化を恐れず果敢に働いていく」と言及 「この内閣は決断と前進の内閣」としてあらゆる政策を前進させると強調した 記事を読む 関連の最新ニュース 高市早苗氏が第104代首相に 記事時間 高市早苗新首相が就任会見「この内閣は決断と前進の内閣」と強調 記事時間 10/21 20:05 「古い政治の視点から批判するならいっぱい批判して」玉木代表が絶叫 記事時間 10/21 19:47 高市新内閣、女性閣僚は2人のみ 辻元清美氏「がっかりしました」 おすすめ記事 44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い “死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 人気ストリーマー「布団ちゃん」が契約解除 VARRELが発表「契約条項およびコンプライアンス方針への抵触が認められ」 2025年10月21日 17時11分 国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分 ファーストジェントルマン山本氏「目立たずステルス旦那で」…一度離婚、再婚時にじゃんけんで籍決定 2025年10月21日 21時27分