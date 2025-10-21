Photo: Karkhut / Shutterstock.com 車についた鳥のフン掃除してる気がしている方へ。今月初め、アメリカ・バージニア州に拠点を置くAlan’s Factory Outlet社が「鳥のフン報告書」を発表しました。この報告書は、米国のドライバー1,000人を対象に車への鳥のフン被害についての経験を調査したもの。調査結果は、回答データと鳥類学の研究を組み合わせたもので、鳥の排泄行動と車の見た目の