LIXIL（リクシル）で数々のプロジェクトを率いてきたデザイナーのポール・フラワーズ氏は、「美しさと機能性の両立こそが人を惹きつける」と語る。日本文化への共感からこだわりの視点、そしてサステナブルな素材・製品づくりまで、フラワーズ氏のデザイン哲学を聞いた。ポール・フラワーズ氏イギリス出身。ノーサンブリア大学でインダストリアルデザインを専攻。卒業後はロンドンを拠点に、Philips、エレクトロラックスなど国際的