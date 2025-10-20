ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が2025年10月20日にXで、日本維新の会が自民党との連立条件として提示していた「議員定数削減」について見解を披露した。「これって泥臭い政治闘争の話」堀江氏が20日に反応したのは、政治団体「チームみらい」の安野貴博党首のX投稿だ。安野氏は18日、議員定数削減に反対だとし、その理由を3点挙げた。（1）国会議員の新陳代謝がより悪化する（2）諸外国と比較して日本は国会議員の数がそもそも