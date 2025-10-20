森永乳業は、機能性表示食品「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」の新テレビCM「のどにバリア」篇を10月14日から全国で放映開始した。イメージキャラクターには女優の江口のりこさんを起用。乾燥が気になる秋冬シーズンに向け、「のどの乾燥感軽減」と「免疫機能の維持」のWケアで体調管理を呼びかける。同商品は、機能性関与成分ラクトフェリンを200?配合。pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）の働きを助けて免疫機能の維持を