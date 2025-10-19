フリマサービス大手のメルカリが2025年10月上旬、悪質な転売行為の規制を強化する方針を発表した。具体的には、不正出品や価格の乱高下が発生する商品について、出品禁止などの対策を講じるとしている。Nintendo Switch 2など人気商品の転売がSNS上で批判を集める中、今回の規制強化で転売行為はなくなるのか。ITジャーナリストの井上トシユキ氏は取材に対し、一部のグレーゾーンは残るものの、「転売行為は基本的に近い将来なくな